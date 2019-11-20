15 #وظيفة للمضيفين الجويين بطيران أديل

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “مضيف خدمات جوية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

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وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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