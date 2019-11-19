63 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-11-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، وإدارة الإخلاء الطبي الجوي”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي مسجل- أمراض الكلى (عدد 3 وظائف).

. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين).

. فني كهرباء.

. مساعد شخصي (عدد 12 وظيفة).

. ممرضة قانونية- إدارة التمريض (عدد 7 وظائف).

. ممرضة قانونية- العيادات الخارجية (عدد 4 وظائف).

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. طبيب مقيم طوارئ (عدد 6 وظائف).

. طبيب نائب طوارئ (عدد 3 وظائف).

. طبيب استشاري طوارئ (عدد وظيفتين).

. عامل نظافة (عدد 5 وظائف).

. صيدلي تحضير محاليل وريدية (عدد 4 وظائف).

. سكرتير (عدد 14 وظيفة).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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