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#وظائف شاغرة لدى طيران السعودية الخليجية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي تصميم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مضيف طيران (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.
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