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#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممرض مسجل – (وحدة العناية المركزة/ الطوارئ/ العيادات الخارجية): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي معالج النطق: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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