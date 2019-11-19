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#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك خالد
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عن طرح المسابقة الوظيفية (وظائف عقود صندوق الطلاب) للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألّا يكون المتقدم مرتبطًا بأي عقد أو عمل مع جهة أخرى عند توقيع العقد.
– أن يكون حائزًا على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل.
– أن يجتاز بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي تتطلبها الوظيفة.
– أن يكون لائقًا طبيًا.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي، أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألّا يكون قد فصل بسبب تأديبي من الخدمة في الأجهزة الحكومية أو أحد المؤسسات الخاصة.
وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:
. صورة من الهوية الوطنية.
. صورة من المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظائف.
. صور من البرامج التدريبية (إن وجدت).
. صور من شهادات الخبرة في القطاع الحكومي (إن وجدت)، مع إرفاق صورة من قرار إنهاء الخدمة الموضح به أسباب طي القيد.
. صور من شهادات الخبرة في القطاع الخاص مع شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية (إن وجدت).
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاح اعتبارًا من يوم الأحد 27/ 03/ 1441هـ الموافق 24/ 11/ 2019م وحتى يوم الخميس 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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