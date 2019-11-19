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2019-11-19 #وظائف للجنسين في مستشفى الملك خالد في عدة تخصصات متابعات الخليج 365 - حائل أعلنت شركة الفارس القوي للصيانة والتشغيل عن توفر وظائف للجنسين للعمل في مستشفى الملك خالد، على النحو التالي: Advertisements مدير موقع.

مساعد مدير موقع.

أخصائي تغذية علاجية.

أخصائي خدمات غذاء وتغذية.

أخصائي سلامة غذاء.

مشرف وجبات غذائية.

فني تغذية.

رئيس طهاة.

طاهٍ.

طاهي حميات.

مساعد طاهٍ.

محضر لحوم.

حلواني.

محضر خضار وسلطة.

عامل توزيع.

عاملة توزيع.

مشرف نظافة.

عامل نظافة. وللتقديم إرسال الطلبات أو تسلم باليد لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل أو قسم التغذية بالمستشفى. شارك الخبر







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