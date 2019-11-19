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تعليم الليث يعلن عن #وظائف شاغرة
على لائحة بند المستخدمين والأجور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة الليث عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ)، وحيث إن التقديم لهذه الوظائف سيكون وفق الشروط والضوابط المعلنة وهي على النحو التالي:-
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون مقر السكن في محافظة الليث أو أحد المكاتب أو القرى التابعة لها، (حسب رأي لجنة التوظيف).
4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (25) عاماً ولا يزيد عن (45) عاماً.
5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
6- أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.
7- ألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
8- سلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل (لائقاً طبياً).
9- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
9- ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق. ويحضر ما يثبت ذلك.
ملاحظات مهمة:
– التقديم عن طريق رابط التقديم، ولن يتم استقبال أي طلب يدوي نهائياً، ولا يلزم مراجعة الإدارة.
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) حيث ينتهي التقديم يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ،
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