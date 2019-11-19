الحرس الوطني تدعو المرشحين على وظائفها للمراجعة

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء المقبولين على وظائف بند التشغيل والصيانة وبند الأجور.

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وترغب الوزارة من المعلنة أسماؤهم وعددهم (82) مواطناً مراجعة (مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان) بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية في موعد أقصاه يوم الخميس 24 /03 /1441هـ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساء، مع إحضار الوثائق التالية:

أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

أصل المؤهل العلمي مع نسخة منه، وعلى الحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

رقم الحساب البنك مختم من البنك (الآيبان).

إحضار العنوان الوطني.

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– مع ملاحظة أن عدم مراجعة المرشح خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

– للمزيد التفاصيل والاطلاع على الأسماء من خلال الرابط ( هنا ).

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