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#وظائف للجنسين بشركة الشايع الدولية للتجارة
من خلال برنامج دعم التوظيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة عن توفر (3) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض بمسمى (أخصائي موارد بشرية ) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات على النحو التالي:
الوظيفة : أخصائي موارد بشرية
الوظائف للرجال والنساء
المؤهل : درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال
لا يشترط توفر الخبرة
اللغات الإنجليزية : متقدم
دوام كامل / فترة العمل صباحية
– وصف التدريب : تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.
– المهام التدريبية : تنفيذ العمليات : تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات. تنفيذ السياسات : تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة. الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم. تقييم العمليات : دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.
– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
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