وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة بشركة البركة جروب للمؤهلات المتوسطة

نتابع عرض جديد إعلانات الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات و في مختلف التخصصات لجميع متابعي مصر فايف، حيث نستعرض اليوم عرض إعلانات وظائف شركة البركة جروب للغزل و النسيج، و التي تعلن عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

إعلانات وظائف شركة البركة جروب للغزل والنسيج

مطلوب عدد 200 عامل غزل. مطلوب عدد 200 عامل تدوير. مطلوب عدد 200 عامل تعبئة. مطلوب عدد 200 عامل سحب. مطلوب عدد 200 عامل مكبس. مطلوب عدد 200 عامل خدمات إنتاج. مطلوب عدد 100 عامل مخازن. مطلوب عدد 500 عامل صباغة ” جيكر – مستمر – حرق وبره – كسترة – سنفرة”. مطلوب عدد 200 عامل رام.

و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2400 جنية، و توفر الشركة تأمينات اجتماعية و صحية و مواصلات ” العاشر من رمضان و بلبيس و أبو حماد و الدائري.

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و للراغبين يرجى تقديم الطلبات بالعنوان التالي: مصنع البركة طريق الروبيكى – مجمع زيزينيا أمام سيراميكا كليوباترا – العاشر من رمضان، و للاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01270651549 – 01113294806