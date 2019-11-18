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#وظائف شاغرة لدى STC بالرياض والقصيم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والقصيم.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– خبير أول تطوير الأعمال (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق، تقنية المعلومات، أو الهندسة).
– أخصائي مهني المشروع العام (القصيم): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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