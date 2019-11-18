وظائف شاغرة للجنسين بشركة بوبا العربية

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف محاسبة الخزينة- العمليات المصرفية (جدة).

. موظف- المبيعات عبر الهاتف (للنساء/ الرياض).

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. موظف خدمات العملاء (الرياض).

. موظف- مندوب خدمات المستشفى (الرياض).

. موظف- المبيعات الميدانية (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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