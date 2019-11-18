وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة بالجامعة الإسلامية

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن رغبتها شغل عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية للرجال، عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين، على مسمى “أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، أستاذ، محاضر، مدرس لغة”، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من كليات الجامعة.

وبيّنت الجامعة أن الوثائق المطلوبة هي:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العلمية (الخبرات) وسجل الدرجات.

– صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.

– صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.

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– أربع صور شمسية مقاس (3*4).

– سيرة ذاتية موضح فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين، أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من 23 ربيع الأول 1441هـ إلى 30 ربيع الأول 1441هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات والشروط المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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