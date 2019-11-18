2019-11-18

13 #وظيفة شاغرة لدى المجلس الأعلى للقضاء

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن توفر عدد (13) وظيفة شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مصحح لغوي- المرتبة الثامنة.

. باحث شرعي مساعد- المرتبة السادسة (عدد 4 وظائف).

. كاتب ضبط- المرتبة السادسة (عدد 4 وظائف).

. محاسب مساعد- المرتبة السادسة.

. مأمور مشتريات- المرتبة السادسة.

. أمين صندوق- المرتبة السادسة.

. مدقق رواتب- المرتبة السادسة.

وأفاد المجلس أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

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– خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (الثامنة، السادسة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضح المجلس أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ، وينتهي الساعة 2:30 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1441هـ، وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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