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2019-11-18 #وظائف للنساء بقطاع الصناعة والبترول بالشرقية متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت إحدى المؤسسات عن توفر تدريب نسائي منتهي بالتوظيف في القطاع الصناعي والبترول بالمنطقة الشرقية. الشروط : سعودية الجنسية مؤهل ثانوي بنسبة 75% وفوق Advertisements درجة القياس 70 وفوق العمر 24 سنة أو أقل المميزات : التدريب بالخبر لمدة سنتين بمكافأة تتراوح بين ٣٥٠٠ و٤٠٠٠

بعد التدريب يتم التوظيف برواتب مجزية وتأمين طبي وبدلات والمدينة حسب السكن. للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ). شارك الخبر







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