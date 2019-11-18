شكرا لقرائتكم #وظائف معلمات شاغرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-18 #وظائف معلمات شاغرة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إحدى المدارس عن حاجتها لمعلمات “دين”، للعمل في حي عليشة في الرياض. Advertisements الشروط : سعودية الجنسية

يفضل وجود خبرة للتقديم على الوظائف ترسل السيرة الذاتية على : [email protected] شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف معلمات شاغرة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.