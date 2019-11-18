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#وظائف معلمات شاغرة بالرياض

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2019-11-18

#وظائف معلمات شاغرة بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إحدى المدارس عن حاجتها لمعلمات “دين”، للعمل في حي عليشة في الرياض.

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الشروط :

  • سعودية الجنسية
  • يفضل وجود خبرة

للتقديم على الوظائف ترسل السيرة الذاتية على : [email protected]

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