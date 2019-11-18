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2019-11-18 #وظائف بمستشفى الدكتور سليمان فقيه متابعات الخليج 365 - جدة أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة عن توفر وظائف بمسمى “أخصائيين موارد بشرية”، للعمل عبر برنامج تمهير. Advertisements الشروط :

سعوديو الجنسية

بكالوريوس موارد بشرية

لغة إنجليزية للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ). شارك الخبر







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