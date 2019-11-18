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2019-11-18 #وظائف قيادية بشركة التعاونية للتأمين بمسمى مدير علاقات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة التعاونية للتأمين في مدينة الرياض، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف بمسمى “مدير علاقات”. وأوضحت الشركة، أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر

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