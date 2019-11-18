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2019-11-18 #وظائف بشركة أمازون في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة أمازون العالمية عن توفر وظائف بمسمى “مستشار تسويق”، للعمل في محافظة جدة. Advertisements وأوضحت شركة أمازون، أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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