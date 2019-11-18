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2019-11-18 #وظائف تعليمية للنساء في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدرسة الحديثة العالمية (مدرسة هندية) في الرياض عن توفر وظائف بمسمى “معلمة لغة عربية”. الشروط : سعودية الجنسية Advertisements تدريس المرحلة الابتدائية الراتب: 2700 ريال للتقديم: يتم تحضير درس والقدوم اليوم الاثنين، إلى المدرسة على مدار الدوام– بحي الخالدية في العاصمة الرياض. شارك الخبر







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