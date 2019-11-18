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2019-11-18 9 #وظائف للرجال والنساء بالشرقية من خلال برنامج دعم التوظيف متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة تمويل الأولى عن توفر (9) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في ( الراكة , المنطقة الشرقية) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفق المسميات التالية: • محاسب تكاليف ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 • محلل تمويل شركات ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 3 Advertisements • أخصائي ائتمان ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 • مسؤول شكاوى ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 – للتقديم من خلال الرابط ( هنا ). شارك الخبر

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