وظائف أكاديمية بكليات الشرق العربي بالرياض

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت كليات الشرق العربي بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين فقط ، للفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 1441 هـ والعام الجامعي القادم 1442 هـ على النحو التالي :

1- أعضاء هيئة تدريس (رجال ونساء ) للوظائف الشاغرة في كلية الدراسات العليا وكلية الدراسات التطبيقية بدرجة ( أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد ) (له نشر علمي وخبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن سنتين ) في التخصصات التالية :

(القانون، إدارة الأعمال ، المحاسبة ، علوم الحاسب الآلي ، تقنيات التعليم ، الإدارة التربوية ، التربية الخاصة، رياض الأطفال).

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2- أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين (رجال ونساء) للوظائف الشاغرة في كلية الدراسات التطبيقية بدرجة :

أستاذ مساعد

محاضر ( مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس والتعليم الجامعي ) التخصصات التالية :

( حاسب ، قانون ، إدارة الأعمال ، رياض الأطفال ، المحاسبة ، إدارة المشاريع ، إدارة مالية ، علوم حاسبات ، تقنية المعلومات ) .

– ترسل الطلبات و السير الذاتية مع صورة من الشهادات الدراسية والسجل الأكاديمي وشهادات الخبرة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).

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