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12 #وظيفة إدارية شاغرة بشركة بن زقر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “تنفيذي الأوراق المالية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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