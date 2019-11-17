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#وظيفة شاغرة على بند الأجور بجامعة المؤسس
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (ج) ذات الرقم (40) بمسمى “موزع بريد”، للعمل بمركز الوثائق والمحفوظات، ويرغب المركز إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون لائقًا طبيًا.
– أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أعلى.
– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.
وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23-24 /1441/3هـ، بموقع المركز بالبرج الشمالي مقابل عمادة شؤون المكتبات مبنى رقم (A23) الدور الأول، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.
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