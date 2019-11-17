شكرا لقرائتكم #وظائف بمركز الملك عبدالله المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-17 #وظائف بمركز الملك عبدالله المالي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مركز الملك عبدالله المالي في الرياض عن توفر وظائف بمسمى “حراس أمن”. الشروط : سعوديو الجنسية لغة انجليزية Advertisements المميزات : الراتب : 5700 ريال بعد خصم التأمينات أيام العمل : 5 أيام + 1 راحة تأمين طبي توظيف فوري ترسل السيرة الذاتية على :

0533033386 شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف بمركز الملك عبدالله المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.