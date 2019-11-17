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2019-11-17 #وظائف بشركة الأهلي إسناد في عدة مدن بمسمى مستشار مبيعات للتمويل العقاري متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الأهلي إسناد عن توفر وظائف بمسمى “مستشار مبيعات للتمويل العقاري”، للعمل في عدة مدن. وأضافت الشركة، أن العمل سيكون في هذه المناطق: تبوك, صبيا, الرياض, عنيزة, المدينة المنورة, الخبر, خميس مشيط, الجبيل, الجوف, جازان, جدة, حائل, الدمام, عرعر, الطائف, الباحة, أبها, النماص, رفحاء, الدرعية Advertisements الشروط : – سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو أقل.

– العمر 21 – 35 سنة المميزات :

راتب 5000 ريال للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ). شارك الخبر







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