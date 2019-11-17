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2019-11-17 #وظائف لدى مجموعة المجال العربي القابضة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مجموعة المجال العربي القابضة في الرياض عن توفر وظائف للنساء بمسمى “كيميائية”. الشروط : سعودية الجنسية Advertisements بكالوريوس كيمياء المميزات : راتب 4500 ريال للتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر

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