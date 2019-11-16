وظائف شاغرة : وزير القوى العاملة | فرص عمل براتب يصل إلى 5500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقدم للمواطنين فرص عمل بأجور مجزية، تبدأ من 1200 وتصل إلى 5500 جنيه فى العديد من المهن، من بينها أعمال تخص الشباب والبنات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمميزات آخرى غير الراتب منها التأمين الصحي والاجتماعي .

وأكد سعفان، على أن فرص العمل تم تقديمها، من قبل 33 شركة ومصنع قطاع خاص فى بعض المحافظات، يبدأ التقديم لها من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية 2019م .

وكان السيسي قد أطلق تلك المبادرة بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن النشرة تهدف لعرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة، ( www.manpower.gov.eg)، تحت مسمى: “النشرة القومية للتشغيل”، لاستغلال طاقات الشباب بما يفيد المجتمع .

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