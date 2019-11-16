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2019-11-16 #وظائف للجنسين في 5 مدن راتب مجزي وتأمينات اجتماعية متابعات الخليج 365 - الدمام أعلنت شركة جميرة التجارية عن توفر وظائف مبيعات للجنسين في الدمام والظهران والخبر والمطار والجبيل. الشروط :

سعوديين الجنسية Advertisements المميزات :

1 – راتب مجزي

2- دوام (فترة واحدة)

3- تأمينات اجتماعية

4- تأمين طبي للموظفة والزوجة والأبناء

5- حوافز شهرية على المبيعات حسب تحقيق المستهدف

6- إجازة سنوية مدفوعة الراتب

7- إجازة اسبوعية (يوم الجمعة) فقط لمدينة الخبر والجبيل

8- فرص للترقيه المستندات المطلوبة :

1- سيرة ذاتية

2- صورة من الهوية

3- صورة من الشهادة الدراسية

4- 4 صور شخصية التوظيف مباشر بالحضور للمكتب ابتداء من تاريخ 17/11/2019م في ( سنتر بوينت كورنيش الدمام مقابل اكسترا – الدور الثالث الدخول من الباب الجانبي للمبنى – شركة جميره التجارية المحدودة باسكن روبنز ) وذلك لعمل المقابلات والقبول فوري . أو التقديم على الايميل :

[email protected] شارك الخبر

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