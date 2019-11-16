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2019-11-16 #وظائف بمميزات لدى منتجع وفندق الفيصلية تأمين طبي للموظف يشمل العائلة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن منتجع وفندق الفيصلية عن توفر وظائف للعمل في مجال الاستقبال في بنبان بالرياض. Advertisements الشروط :

– المؤهل ثانوي أو أعلى.

– لغة إنجليزية جيدة.

– الالتزام والانضباط بالعمل.

– استقبال وضيافة وخدمة النزلاء بالمطعم المميزات :

– رواتب مجزية.

– تأمين طبي للموظف ويشمل العائلة.

– تدريب وتطوير.

– بيئة عمل ممتازة. التقديم على الإيميل مع ذكر اسم الوظيفة وسنوات الخبرة :

[email protected] شارك الخبر







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