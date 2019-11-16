شكرا لقرائتكم #وظائف بشركة السيف القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-16 #وظائف بشركة السيف القابضة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة السيف القابضة “مهندسون مقاولون”، اليوم السبت، عن توفر وظائف للعمل في الرياض وتبوك. وأوضحت شركة السيف القابضة أنه يمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ). شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف بشركة السيف القابضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.