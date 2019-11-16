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#وظائف بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن توفر وظائف بمسمى خبير خدمات راديو الفضاء.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن العمل سيكون في مدينة الرياض.
ويمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (من هنا).
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