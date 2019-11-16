وظائف بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن توفر وظائف بمسمى خبير خدمات راديو الفضاء.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن العمل سيكون في مدينة الرياض.

ويمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي (من هنا).

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