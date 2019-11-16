وظائف للجنسين في مستشفى دلة

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى دلة في الرياض، اليوم السبت، عن حاجته لممرضين من الجنسين.

الشروط :

بكالوريوس أو دبلوم تمريض

لغة إنجليزية ممتازة

شهادة BLS و SCFHS

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ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على :

[email protected]

وأضاف مستشفى دلة أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي ( هنا ).

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