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#وظائف للجنسين في مستشفى دلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى دلة في الرياض، اليوم السبت، عن حاجته لممرضين من الجنسين.
الشروط :
بكالوريوس أو دبلوم تمريض
لغة إنجليزية ممتازة
شهادة BLS و SCFHS
ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على :
[email protected]
وأضاف مستشفى دلة أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي ( هنا ).
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