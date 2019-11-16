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2019-11-16 وظائف للجنسين في مجموعة طيف نجد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة طيف نجد عن توفر وظائف للجنسين للعمل في الرياض على النحو التالي: محامٍ مستشار قانوني مصمم جرافيك مصمم ديكور داخلي مهندس معماري مندوب تسويق مندوب مبيعات Advertisements الشروط : سعوديو الجنسية المميزات: راتب مُغرٍ علاوة سنوية الاستقرار الوظيفي التطوير * ملاحظة المقابلات ستكون في مدينة الأحساء، على أن ترسل السيرة الذاتية على : [email protected] شارك الخبر

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