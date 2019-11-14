وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالاتصالات السعودية

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير مهندسي البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، أو إدارة البنية التحتية).

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– مهندس أول تصميم البنية التحتية (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، أو إدارة البنية التحتية).

– أخصائي المحاسبة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– محلل أول المشروع العام: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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