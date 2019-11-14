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#وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. رئيس قسم- ضمان جودة.
. رئيس قسم الجودة الشاملة.
وأوضحت هيئة الأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م.
وأفادت هيئة الأوقاف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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