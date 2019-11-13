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2019-11-13 #وظائف للجنسين بشركة حزام المعلومات للعمل بمدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة حزام المعلومات، اليوم الأربعاء، عن توفر 6 وظائف شاغرة، للرجال والنساء، للعمل بمدينة الرياض. الوظائف المتاحة على النحو التالي: أخصائي موارد بشرية ‎ نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل) المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي المدة: 4 أشهر الفرص المتاحة: 1 أخصائي تسويق ‎ نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل) Advertisements المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي المدة: 4 أشهر الفرص المتاحة: 4 أخصائي علاقات حكومية ‎ نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل) المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي المدة: 3 أشهر الفرص المتاحة: 1 للمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي ( هنــا ). شارك الخبر

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