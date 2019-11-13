وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– موظف المشتريات الإقليمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير حلول التسليم: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات).

– أخصائي إدارة الصندوق: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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