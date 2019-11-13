وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي، وبفروعها في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مجموعة المنتجات (الرياض): درجة البكالوريوس تخصصات: (التسويق، أو الإدارة).

– مدير العلامة التجارية (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

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– مدير التسويق التجاري (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل دعم أول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات).

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة المهنية، والسلامة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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