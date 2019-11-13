وظائف شاغرة بتأهيل وإحلال الجبيل

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “منارة الأفق للتموين، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو، وشركة روابي فيفا للزراعة والمقاولات المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أمين صندوق: شهادة الثانوية العامة.

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. فني متعدد المهن: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. فني متعدد المهن- الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مساعد صيانة: شهادة الثانوية العامة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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