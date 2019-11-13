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العدل تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلة
للرجال من يوم 20 ربيع الأول والنساء لاحقاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف باحث موارد بشرية ومحاسب للرجال، ومدير مشروع والوظائف الإدارية للرجال بالمرتبة الثامنة.
ودعت الوزارة المتقدمين على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، مؤكدةً أن إجراء المقابلات الشخصية للرجال سيبدأ من يوم الأحد الموافق 20 ربيع الأول 1441 هـ.
ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمين بوابة الوزارة هنا، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للنساء لاحقاً.
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