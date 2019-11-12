وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة سينا كولا لجميع المؤهلات برواتب مجزية

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نتابع تقديم احدث الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات على مصر فايف، حيث نستعرض اليوم وظائف شركة سينا كولا، و التي تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من مهندسين و مشرفين و عمال و فنيين، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي: –
وظائف شركة سينا كولا: –
- مطلوب عدد 2 مهندس ميكانيكا، براتب 2500 جنيه.
- مطلوب مهندس كهرباء براتب 2500 جنيه.
- مطلوب عدد 3 مشرف جودة براتب 2000 جنيه.
- مطلوب عدد 3 عامل صالة بدون خبرة، براتب يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، و يشترط مؤهل متوسط صناعي أو جامعة عمالية.
- مطلوب عدد 2 فني صيانة، و يشترط مؤهل متوسط صناعي براتب 2000 جنيه.
- مطلوب عدد 2 فني لحام كهرباء – أكسجين، و يشترط مؤهل متوسط صناعي، براتب 2000 جنيه.
و يشترط لجميع الوظائف خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
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للتقديم لشغل الوظائف: –
ول من يرغب و تتوفر به الشروط المطلوبة يرجى الحضور إلى مقر الشركة بالعنوان التالي: جمصة بالمنطقة الصناعية بالمنصورة، و للاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01068065557
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