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حساب أبطال آسيا يُحفز الجماهير
قبل المباراة النهائية
متابعات الخليج 365 - مروة نبيل
حفز بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير للمشاركة في هاشتاق قبل نهائي نسخة 2019 للفوز بهدية خاصة.
وقال حساب البطولة: “ودك تربح معنا حقيبة دوري أبطال آسيا؟ ومعها شريط PES2020.. بسيطة؟ شارك في هاشتاق ACLFinal بصورة لك وأنت لابس قميص فريقك إن كان شارك في نسخة هذا العام وراح نختار سعيد الحظ”.
ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله أندريه كاريلو.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب سايتاما 2002، إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، يوم 24 من نوفمبر الجاري.
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