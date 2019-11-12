وظائف شاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

2019-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “خبير اقتصادي أول”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

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وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص علم الاقتصاد، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







