وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد بالدمام

2019-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مشروع- إدارة الإستراتيجية.

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. استشاري جراحة الأوعية الدموية.

. أخصائي أول تمريض- غرفة العمليات.

. أخصائي تصوير قلب.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 12 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)