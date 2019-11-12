31 #وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني أسنان.

. أخصائي تمريض- قسم التوليد.

. أخصائي تمريض- أجنحة الرجال (عدد 3 وظائف).

Advertisements

. أخصائي تمريض- جناح الأمراض المزمنة (عدد 3 وظائف).

. فني إسعاف/ مسعف.

. أخصائي أول- الحوادث والطوارئ (عدد وظيفتين).

. أخصائي مسجل- الحوادث والطوارئ (عدد 4 وظائف).

. أخصائي مسجل- أمراض القلب (عدد 3 وظائف).

. فني صيدلة (عدد 13 وظيفة).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







