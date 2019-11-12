وظائف شاغرة : وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر نوفمبر 2019

الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية المحلية والتربية والتعليم والنقل والتعليم العالي عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

معلمين.

إداريين.

فنيين.

عمال.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل مناسب لطبيعة العمل.

الإقامة في النطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم عليها.

حسن السمعة والسيرة.

ألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي.

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.

كما يمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقديم والدخول على بوابة وظائف التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

آخر أخبار مسابقة تعيين 120 ألف معلم

علمًا بأن التقديم بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن مسابقة تعيين 120 ألف معلم من خلال رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة التابع للوزارة.

وظائف وزارة النقل:

مهندس ثالث.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي تخصص ميكانيكا – عمارة – كهرباء – اتصالات – مدني – إلكترونيات.

ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

أن يكون المتقدم لائق طبيًا.

أن يكون المتقدم مقيد بنقابة المهندسين.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 12-10-2019 وحتى 11-11-2019.

وظائف وزارة التنمية المحلية:

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

القدرة على القيادة والإشراف والتوجيه.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 13-10-2019 وحتى 11-11-2019.

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

مدير عام المطبعة.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

القدرة على القيادة والإشراف والتوجيه.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

شهادة إجادة الحاسب الآلي.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 13-10-2019 وحتى 12-11-2019.

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وظائف وزارة التنمية المحلية:

مدير عام الموارد البشرية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

القدرة على القيادة والتجديد.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

إجادة الحاسب الآلي.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20-10-2019 وحتى 19-11-2019.

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وظائف وزارة الإسكان والمرافق:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب مدني – عمارة – تخطيط.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرنامج التدريبي المقرر.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

إجادة الحاسب الآلي.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من درجة رئيس إدارة مركزية للمتقدمين من العاملين بوظائف التعمير.

قضاء مدة لا تقل عن 18 عامًا للمتقدمين من خارج التعمير، على أن تستمل تلك المدة عام على الأقل في وظيفة عالية.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 22-10-2019 وحتى 21-11-2019.

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وظائف أكاديمية السادات للعلوم الإدارية:

سائق ثالث ندب.

شروط التقديم بالوظائف:

رخصة درجة أولى – ثانية.

أن يكون المتقدم من قاطني محافظة القاهرة.

تتاح تلك الوظائف للذكور فقط.

أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 5-11-2019 وحتى 19-11-2019.

كما يمكن الإطلاع على الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك تسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية وفي خارج البلاد أيضًا.