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2019-11-12 #وظائف للجنسين بـ هيئة تنمية الصادرات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن حاجتها لمحللين ماليين من الجنسين للعمل في الرياض عبر برنامج تمهير. Advertisements الشروط: سعوديو الجنسية

بكالوريوس مالية وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).







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