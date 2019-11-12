شكرا لقرائتكم نادك تعلن عن 11 #وظيفة بعدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12 نادك تعلن عن 11 #وظيفة بعدة مدن من خلال برنامج تمهير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط ) ، وفق التفاصيل التالية : • محاسب ‎

جدة , مكة المكرم

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 Advertisements • أخصائي تسويق ‎

الدمام , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 5 • محاسب ‎

عنيزة , القصيم

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 • محاسب ‎

خميس مشيط , عسير

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 – للمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .







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