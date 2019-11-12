وظائف أكاديمية للجنسين بـ جامعة جازان

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة جازان عن طرح وظائف معيد في الجامعة (للمواطنين من الجنسين) فعلى الراغبين والراغبات في المنافسة على شغل هذه الوظائف الأكاديمية التقدم بالطلب وفق الشروط التالية:

علماً بأن فتح بوابة التقديم سيكون ابتداءً من يوم الأحد 1441/03/20هـ إلى يوم الخميس 1441/03/24هـ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ( jazanu.edu.sa ) .

أولاً: 1. أن يـ/تـكون المتقدمـ/ـة سعودي/ـة الجنسية. 2. أن يـ/تـكون لائقة صحياً. 3. ألا يـ/تـكون المتقدمـ/ـة على رأس عمل حكومي، أو سبق فصله من وظيفة حكومية. 4. أن يـ/تـكون حاصلاً/ـةً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير (انتظام) من جهة معترف بها ولديه/ـها وثيقة التخرج الرسمية، والسجل الأكاديمي. 5. أن تـكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة. 6. ألا يقل تقديره/ـا في مرحلة البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً (إذا كان حاصلاً على الماجستير من جامعة تمنحها بتقدير) وبمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100) أو ما يعادلها. 7. ألا يـ/تـكون قد مضى على حصولهـ/ـا المتقدمـ/ـة على آخر درجة علمية أكثر من خمسة أعوام فلا يقبل من حصل عليها قبل عام 1435/ 1436هـ. 8. أن يكون تخصص المتقدمـ/ـة في الماجستير امتداداً لتخصص البكالوريوس (خاص لحملة الماجستير). 9. ألا يزيد عمره/ـا المتقدمـ/ـة عن 29 سنة لحملة البكالوريوس و35 سنة لحملة الماجستير فلا يقبل من ولد قبل تاريخ (20/03/1412هـ) لحملة البكالوريوس، ولا يقبل من ولد قبل (20/03/1406هـ) لحملة الماجستير. Advertisements 10. إنهاء تدريب سنة الامتياز، والحصول على شهادتها للتخصصات التي تتطلب ذلك قبل أو وقت الإعلان. 11. يشترط للمتقدمين الملتحقين ببرنامج (ماجستير أو دكتوراه) أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان، وأن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث المعمول بها في الجامعة. 12. الحصول على اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس والحصول على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS أو مايعادلها) واجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية للتخصصات التي تطلب ذلك والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإتمام سنة الامتياز وذلك حسب الجدول التالي: م التخصصات الحد الأدنى لـ(IELTS) أو ما يعادلها الحد الأدنى لدرجة القدرات الجامعيين شهادة سنة الامتياز تصنيف هيئة التخصصات الصحية حملة البكالوريوس حملة الماجستير حملة البكالوريوس حملة الماجستير 1 تخصصات اللغة الإنجليزية 5.5 6 65 65 – – 2 التخصصات الصحية 5 5.5 – – مطلوب مطلوب 3 تخصص اللغة العربية وتخصص الشريعة – – 65 65 – – 4 التخصصات الأخرى 5 5.5 65 65 – – 13. ألا يكون قد مضى على اختبار القدرات الجامعيين واختبار اللغة الإنجليزية أكثر من ثلاث سنوات. 14. اجتياز الاختبارات العلمية، والمهنية، والمقابلات الشخصية، والمفاضلة الأكاديمية. 15. عند تعادل مرشحين فيرجح من لديه قبول خارجي من جامعة تقع ضمن ضوابط جامعة جازان. ثانياً: 1. يلزم أن يشتمل الطلب (المقدم من خلال الموقع الإلكتروني) على كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF. 2. سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية ذلك. 3. لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية (التقديم على قسم واحد وكلية واحدة فقط) ويستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار. 4. سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة في “ أولاً وثانياً“.







